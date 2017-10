Torino, Cairo: «Toro danneggiato. Come correttamente scrive Tuttosport»

TORINO - «Faccio un appello agli arbitri e agli assistenti: stanno massacrando Belotti. Tuteliamolo, serve anche alla Nazionale». Sono le parole di Urbano Cairo sull'infortunio di Andrea Belotti, che rischia di restare fuori un mese per un problema al ginocchio destro. Il presidente del Torino è intervenuto nel corso della trasmissione "Tutti convocati" su Radio 24: «Indipendentemente dal fatto che la Var, purtroppo, ci ha penalizzato ingiustamente per due, anzi forse tre volte, perché, ci ha tolto il gol di Bologna che era buono se non avesse fischiato l’arbitro. Così come, prima ancora, che era un rigore su Belotti, ma in quel momento lì la Var su Bologna non funzionava E vabbè, in questo caso uno dice “”pazienza!”, è la prima giornata. Poi abbiamo fatto domenica scorsa con il Verona, lì c’era un fuorigioco per un piede di Kin, e poi qui addirittura succede che la Gazzetta, che è il mio giornale, dice ‘ma no, non era fuorigioco’, invece Tuttosport correttamente dice che era fuorigioco. Per dire che editore liberale che sono!

La Var purtroppo ci ha molto penalizzato. Io rimango convinto che la Var sia una buonissima innovazione che vada perseguita, che vada messa a punto, però per esempio gli arbitri, sapendo che c’è la Var, aspettino a fischiare. Perché a quel punto lì se fischi l’azione si interrompe. Lasci andare avanti il gioco, si chiude l’azione, fai gol, vediamo la Var, la Var dice che non era fuorigioco come nel caso di Bologna e convalidi il gol o nel caso invece di Kin per la Var invece là è stranissimo che abbiano tirato delle linee che alla fine non erano le linee giuste. Per lo meno, secondo quanto ho sentito a Sky domenica, ho letto su Tuttosport, non ho letto su Gazzetta, pazienza».

Poi un commento sulla partenza del Torino e il derby: «Mihajlovic è super motivato, la partenza del Torino è buona, ma speriamo di migliorare ancora di più. Il derby non è giudicabile, abbiamo giocato praticamente tutto l'incontro in dieci. Non avrei però detto la frase "padroni contro il popolo" detta da Mihajlovic, a lui dico di non mettersi in queste cose politiche, ma non penso che abbia caricato troppo il derby».