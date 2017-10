Burdisso lancia il Torino: «Classifica benaugurante»

TORINO - Sparge ottimismo, Burdisso, e spiega che al di là di qualche punto perso per strada - tra colpe proprie ed errori altrui - il Toro è di fatto in linea con il percorso impostato a inizio stagione: «In classifica abbiamo i punti che volevamo, nel gruppo c’è tanto entusiasmo - ha spiegato l’argentino a Sky Sport -. Siamo in sintonia con i nostri obiettivi: c’è da migliorare in tutto, ma abbiamo già disputato ottime gare, nel gruppo ci sono giocatori di qualità e ora dobbiamo lavorare sulla concentrazione, visto che le avversarie sono toste. L’assenza di Belotti è pesante, tantissimo, il Gallo è il nostro punto di riferimento, il nostro trascinatore. Tuttavia la forza di una squadra si misura anche così: chi entrerà in campo per sostituirlo vedrete che lo farà benissimo». Così Burdisso a margine di Toro-Casale, sfida risparmiata a Sirigu, N’Koulou e Lyanco che Miha ha preferito far riposare. Sette, invece, i granata ai box per infortunio: fisioterapia per Belotti, Obi e Acquah (lotta per esserci a Crotone), leggero affaticamento per Sadiq e De Luca, e lavoro in piscina (la Monumentale) per Barreca e De Silvestri.

