Torino, Belotti con Ljajic impenna in Europa

MANCHESTER - Due granata tra i giocatori che crescono di più, per valore, tra i primi cinque campionati d'Europa. E non potevano che essere Belotti e Ljajc, entrambi autori di un avvio di stagione da incorniciare prima della flessione granata delle ultime giornate, che per il Gallo ha significato addirittura infortunio, mentre per la squadra si è tradotta in una sconfitta nel derby che ha preceduto lo sconcertante pari contro il Verona. Andrea Belotti viene valutato dal CIES (istituto svizzero che fa riferimento alla FIFA) 88,8 milioni di euro. Non sono ancora i 100 sperati da Cairo, che con questa clausola di rescissione ha fissato l'eventuale prezzo di vendita, ma manca poco. Il centravanti ventitreenne ha visto crescere il suo valore di 14,9 milioni di euro in questo avvio di stagione. Si tratta del settimo giocatore della serie A per performance economica, 39esimo a livello europeo. Decisivi, naturalmente, i 3 gol nelle 7 partite disputate. Non una esplosione ma una conferma delle potenzialità mostrate fin qui. Molto bene, dal canto suo, anche Adem Ljajic. Il serbo si è messo in mostra con 3 gol e 3 assist, rivelandosi perfino più “produttivo” di Belotti.

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna di Tuttosport