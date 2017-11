Torino, senti Lyanco: «Sono al 100%, spero di giocare con l'Inter». Ansaldi: «Dai ragazzi...»

TORINO - A sorpresa, ma non troppo, Lyanco si allena da due giorni con il gruppo e si candida per giocare titolare domenica contro l’Inter a San Siro nel match dell’ora di pranzo. Ecco le parole del difensopre brasiliano a Torino Channel: «Sono molto contento di essere tornato. Spero di poter tornare a giocare domenica. Intanto, sono felice di essere qui, con il gruppo. Come si dice? Sono al 100%. Lo staff medico mi ha dato una grande mano. Ho lavorato molto, facendo fisioterapia sia al Filadelfia sia al centro Fisio&Lab. Siamo tutti molto soddisfatti del risultato; il dottore aveva detto che ci avrei messo molto più tempo». Lo aspetta… Icardi. «È ottimo per un ragazzo della mia età giocare al fianco di elementi di questa esperienza con N’Koulou e Moretti. E come loro, anche Burdisso. Mi trovo bene con tutti: guardando i loro movimenti imparo moltissimo. E mi guidano anche fuori dal campo».



VAI CON L'ASADO - Anche l’argentino Cristian Ansaldi carica in vista della sfida alla sua ex squadra. Il suo post su Instagram: «Tutti insieme possiamo, dai ragazzi... una sola strada, un solo obbiettivo…». Per vincere a San Siro e svoltare: il Torino di Sinisa Mihajlovic, altro ex, ci crede.