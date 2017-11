Torino, Mihajlovic a Spalletti: «Ricorda, ti feci esonerare»

1 di 3 Successiva

TORINO - Vigilia di Inter-Torino, Mihajlovic è dunque giunto al bivio chiave: prima della sosta per le Nazionali, potenziale spada di Damocle per tutti gli allenatori sotto esame, calerà le sue carte sul prato dell’Inter. Dopo la resurrezione faticosa, ma comunque meritata, contro il Cagliari e la revisione tattica della squadra, ora di nuovo incentrata attorno al 4-3-3, ci si attende una risposta, contro una delle formazioni più forti e in forma di questo campionato. Ovvero: una settimana fa è stata resurrezione vera o i problemi più gravi sono solo stati nascosti sotto un tappeto, destinato a volar via di fronte all’impatto di una corazzata, come l’Inter a Milano? Ecco le dichiarazioni più importanti del tecnico granata.

DIFETTUCCI INTER - “Sarà una gara difficile, con mille difficoltà. Andiamo ad affrontare la seconda in classifica davanti a 70 mila spettatori ma se mettiamo lo spirito Toro e la nostra conoscenza del di gioco non partiamo battuti. L’unico modo per perdere di sicuro è se hai paura prima di iniziare. La consapevolezza della loro forza ci deve fare moltiplicare le forze e non abbattarerci. Non voglio una squadra sbruffona ma ambiziosa e coraggiosa. Anche l’Inter ha dei difetti. Pochi, piccoli. Sono fortissimi, hanno tanti campioni. Mica solo Icardi che è completo e quando lo vedi, è già troppo tardi perché ti ha già fatto gol. Quasi sempre vince il più forte nel calcio, o il più gettonato. Ebbene, noi ci aggrapperemo a quel “quasi” per cercare di cambiare il pronostico. Ripeto: se mettiamo in campo lo spirito da Toro e la cattiveria ce la giochiamo. Non partiamo battuti, anche se loro sono favoriti”.

SERVONO I MUSCOLI DI RINCON