Torino, Cairo: «Carpi? Giocherà chi ha avuto meno spazio»

TORINO - «Il Carpi ha buone qualità anche se è in Serie B. È una partita da non sottovalutare». Mercoledì il Torino è atteso dall’impegno del quarto turno di Coppa Italia e Urbano Cairo vuole mantenere alta la concentrazione. «Credo che faremo giocare chi ha avuto meno spazio – ha detto il presidente a Toro Channel -. Mihajlovic vuole dare a tutti un’opportunità e vuole vedere che tipo d’impatto possono avere alcuni giocatori in rosa. È una competizione in cui negli altri anni non siamo riusciti a fare molta strada, ma è un obiettivo e la volontà è quella di proseguire nel nostro cammino». Cairo ha ricordato anche Bonetto, storico general manager della società: «L’ho conosciuto nei primissimi giorni in cui decisi di prendere il Toro, mi diede alcuni consigli. Era una persona molto capace». Sabato contro l’Atalanta la squadra granata giocherà con una maglia speciale per onorare la Chapecoense, a un anno dalla tragedia: «Sono cose che ti lasciano grande tristezza e grande dolore. Ci piacerebbe fare un’amichevole con loro».

Addio Bonetto, dg del Torino tricolore

Torino, una maglia per la Chapecoense