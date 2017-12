Chapecoense commossa dall'omaggio del Torino: «Grazie fratelli!»

Postato sui social un messaggio dedicato ai granata, che hanno sfidato l'Atalanta in maglia verde per omaggiare il club brasiliano vittima un anno fa di un terribile disastro aereo twitta

TORINO - Un omaggio speciale che non ha lasciato indifferente la Chapecoense, che ha voluto ringraziare via social il Torino per aver sfidato ieri l'Atalanta (match finito 1-1) con una speciale maglia verde in onore del club brasiliano vittima un anno fa di un terribile incidente aereo. Un tragico destino che accomuna i sudamericani proprio con i granata, vittime di un altro gravissimo incidente nel 1949, quando sulla collina di Superga si schiantò il velivolo che trasportava il Grande Torino. «Grazie a voi, fratelli!» è il messaggio di ringraziamento postato su Twitter dalla Chape.

