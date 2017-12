Mihajlovic: «Torino, siamo come una bottiglia di champagne!»

1 di 2 Successiva

TORINO - Dalla vittoria a Roma contro la Lazio, potente e meritata, Var o non Var, che potrebbe rivelarsi anche immaginifica per il prosieguo del campionato, a questa nuova sfida contro una big. E che big! Il Napoli, al Grande Torino, domani alle 18. E’ la vigilia e Mihajlovic analizza nuovamente il momento granata. Ma con ben altro spirito, ovviamente. C’è più serenità, c’è più fiducia, c’è più convinzione. Ma non deve esserci un calo di concentrazione, ovviamente. “Dobbiamo restare umili e cazzuti”, ha già detto Cairo.

CHAMPAGNE - Così Mihajlovic, in sintesi: “ La vittoria di Roma ci ha stappato come una bottiglia di champagne, ci voleva ma non dobbiamo montarci la testa e restare umili; spero sia servita anche all’ambiente per far capire che la squadra ha valori e sa giocare a calcio; qui troppo facilmente si fanno processi e si mette tutto in discussione per una gara storta ma ci sta in una stagione di avere dei momenti difficili. Se vinceremo faremo un grande salto in avanti, se no non si dovrà comunque riparlare di crisi. Ripeto, ci vuole più equilibri nei giudizi. Noi comunque cercheremo di vincere come sempre. Davanti abbiamo una squadra che in questo periodo della stagione è un po’ calata ma solo per via di qualche infortunio. Prima o poi torneranno a volare. Lo faranno presto, ma spero non domani. Il ritorno di Insigne non è una bella notizia per noi. Il Napoli gioca il miglior calcio in italia da un anno e mezzo. Spero che Sarri vinca qualcosa quest’anno. Juve e Napoli han qualcosina in più di altri, il Napoli come gioco e la Juve come mentalità. Poi segue l’Inter, ma la vedo un po’ sotto. Io dico che lo scudetto sarà un affare tra Juve e Napoli. E penso che la Juve lo vincerà, anche se mi piacerebbe che lo conquistassero il Napoli e Sarri e tutti i napoletani. Mi piacciono, sono svegli”.

