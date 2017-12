Torino, contro il Napoli torna a disposizione Niang. Reintegrato Ljajic

TORINO - Sabato alle 18.00 allo Stadio Olimpico Grande Torino arriva il Napoli. Mihajlovic ritrova Nang che ha risolto i problemi che lo avevano costretto a saltare la gara con la Lazio. Contro il Napoli mancheranno però Ansaldi, Bonifazi e Sadiq, alle prese con i rispettivi infortuni. Reintegrato nei ranghi Ljajic, spedito in tribuna a Roma per motivi disciplinari, anche se nella conferenza della vigilia Mihajlovic non ha voluto rivelare se contro la squadra di Sarri lo impiegherà. E' comunque probabile che contro i campani possa giocare la stessa formazione vittoriosa contro i biancocelesti, con la conferma di Berenguer a completare il tridente offensivo insieme a Belotti e Iago Falque e con Valdifiori in cabina di regia, sostenuto ai lati da Rincon e Baselli. In difesa Mihajlovic dovrebbe puntare ancora sull'esperienza di Burdisso e Nkoulou in mezzo e di Molinaro e De Silvestri sulle fasce.