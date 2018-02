Torino-Juventus: il derby Primavera al Filadelfia 25 anni dopo. La carica di Coppitelli e Loria

TORINO - Il derby della Mole è previsto domenica all'ora di pranzo al Grande Torino. La squadra granata e la Juventus si sfideranno in un match mai banale, sicuramente il più sentito dai tifosi. In città si respira aria frizzante, tra sfottò e dichiarazioni d'intenti. E c'è un antipasto che intriga assai gli appassionati di entrambi gli schiaramenti: il derby Primavera. Appuntamento, domani, sabato 17, al Filadelfia, 25 anni dopo. Calcio d'inizio alle ore 13 con diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terreste, a partire dalle ore 12.30.



QUI TORO - Ecco la carica di Federico Coppitelli, l'allenatore del Toro: «Veniamo da un ciclo di belle partite, che ci ha permesso di trovare il giusto feeling con sfide simili ad un derby. Arriviamo alla gara con qualche cerotto, ma con l’entusiasmo di chi ha fatto molto bene nelle ultime settimane. I tifosi? Abbiamo sempre sentito il loro affetto ed il senso di appartenenza che ci trasmettono costantemente. Sentiamo l’emozione della gente e vogliamo ripagarla al meglio. Mi aspetto una gara simile al recupero di campionato contro la Roma: giocheremo nuovamente contro una squadra di grande qualità, che, superata qualche difficoltà iniziale, è migliorata, rafforzandosi nel mercato invernale con giocatori d’esperienza. Sappiamo che per vincere il terzo derby stagionale servirà una prestazione speciale, senza perdere, però, la tranquillità e l’entusiasmo che ci contraddistinguono».





QUI JUVE - Leonardo Loria, portiere, ai microfoni di Juventus TV: «La mia passione per il ruolo del portiere è nata fin da piccolo, ereditata da mio padre. Seppure avessi soltanto sei anni, complice anche la mia struttura fisica, mi sono trovato da subito bene. Quando sono arrivato a Vinovo, poi, sono stato molto aiutato nell'ambientamento dei tutor nel convitto, dai miei genitori e dagli allenatori, che mi hanno permesso di entrare sempre più nel vivo del mondo bianconero e delle relazioni quotidiane. Con mister Cristiano Lupatelli (preparatore dei portieri della Primavera bianconera, ndr) lavoriamo molto sulla rapidità tra i pali, curando gli spostamenti e la reattività. Quotidianamente affrontiamo diversi temi, ad esempio, solitamente, due giorni prima della partita lavoriamo sulle uscite alte, cercando di migliorare la frequenza dei passi e degli appoggi. per arrivare sulla palla più velocemente. Allenarsi con Buffon, Szcz?sny e Pinsoglio è il massimo. All'inizio ero un po' emozionato, ma grazie ai loro preziosi consiglio mi sono trovato subito a mio agio. Dopo aver vissuto questa esperienza, ritorni in Primavera con una carica che cerchi di trasferire ai tuoi compagni e con un bagaglio di conoscenze che può servirti per fare sempre meglio. Il derby è una partita che non ha bisogno di presentazioni: personalmente, l'ho già giocata in Under 17 ed anche quest'anno in campionato e Coppa Italia, anche se purtroppo non è andata come speravamo. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto: la classifica è molto corta nella zona in cui ci troviamo ora e, dunque, sarà una sfida decisiva».