Torino, ieri prove di 3-5-2. De Silvestri out e Barreca spera

TORINO - E’ scattata l’operazione assalto all’Isola. Ieri pomeriggio granata in campo per una sessione tecnico-tattica in vista della sfida di sabato pomeriggio a Cagliari. Mazzarri ha lavorato sugli schemi provando, in più di un’occasione, il 3-5-2. Il tecnico è stato facilitato dal rientro di tutti i suoi nazionali per poter cominciare a concentrarsi sul campionato. La bella notizia è che Belotti, Edera, Niang, Obi e Ljajic non hanno perso tempo. Non hanno svolto per intero il lavoro visto che erano comprensibilmente stanchi dal viaggio di rientro ma il fatto di aver raggiunto la sede a tempo di record fa capire quanta voglia di riscatto ci sia all’interno del gruppo. Per quanto riguarda l’infermeria, da segnalare che De Silvestri non è ancora disponibile: come ieri, ha svolto solo una piccola parte di esercizi con il gruppo, poi ha lavorato a parte. Difficile a questo punto il suo impiego per la trasferta in Sardegna.

© Marco Canoniero