Torino, Bonifazi attore protagonista

TORINO - Un tempo per rompere il ghiaccio con la Serie A nella ripresa di Cagliari al quale potrebbe seguire la prima dall’inizio, nella massima serie nonché con il Torino. Bonifazi non è più soltanto il difensore del futuro (da negare alla Spal a gennaio, ma tenere bene conservato), adesso il centrale inizia ad avere pure un presente e non soltanto aspettative, con il quale confrontarsi. Alla Sardegna Arena è entrato contro la squadra giusta e nel momento giusto, per gridare al mondo che può avere anche lui uno spazio, in questo Torino. La prova di domani contro il Crotone potrà aggiungere qualcosa in più, una garanzia nell’immediato in grado di trasformarsi, tra qualche settimana, nella certezza della conferma. E non per fare la riserva delle riserve. Dovrebbe, contro i calabresi, sostituire nuovamente N’Koulou, come dall’inizio del secondo tempo di Cagliari. Mazzarri risulta infatti intenzionato a recuperare senza fretta il camerunese, pure tenuto conto delle garanzie offerte da Bonifazi.

