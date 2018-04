Il Torino corre verso l'Inter, solo terapie per Niang

TORINO - È tornata la fiducia in casa Torino dopo le due vittorie ottenute a Cagliari e ieri in casa contro il Crotone, seguite ai 4 ko di fila. Oggi i ragazzi di Walter Mazzarri hanno ripreso la preparazione con doppio programma di lavoro in vista del 'lunch-match' di domenica mattina (ore 12.30) contro l'Inter allo stadio 'Grande Torino': sessione defaticante per i calciatori scesi in campo contro i calabresi, allenamento tecnico-tattico per tutti gli altri elementi a disposizione sul campo secondario. Terapie per Niang.

