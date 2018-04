Torino, si avvicina il rientro di Iago Falque

I granata hanno svolto una seduta tecnico-tattica cui non hanno partecipato Barreca e Obi che hanno proseguito con le terapie. Progressivo rientro in gruppo per l'attaccante spagnolo twitta

TORINO - Allenamento pomeridiano al Filadelfia per il Torino in vista della sfida di domenica contro la Lazio. I granata hanno svolto una seduta tecnico-tattica cui non hanno partecipato Barreca e Obi che hanno proseguito con le terapie. Progressivo rientro in gruppo per Iago Falque. Domani nuova sessione di allenamento a porte chiuse. (In collaborazione con Italpress).