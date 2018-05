Tutto il mondo omaggia il Grande Torino: per sempre nei cuori

TORINO - Immortali. E tutto il mondo li omaggia. Il 4 maggio, anniversario della tragedia di Superga, il Grande Torino torna in prima pagina, protagonista nelle parole e nelle immagini, racchiuso nel cuore e nello scrigno dei ricordi. Quella squadra era unica. Non a caso sono gli Invincibili, allora come ora. Un gruppo che unisce, senza frontiere, senza bandiere, trasversale come nessuno nello sport.

Ecco alcune delle testimonianze:

@SLBenfica

«Em memória do jogo SL Benfica x Torino FC realizado em 3 de maio de 1949. Eterna amizade. @TorinoFC_1906». «In memoria de la partita SL Benfica x Torino FC realizato um 3 de Maggio de 1949. Amicizia eterna».



@ChapecoenseReal

«Torino e Chape, uniti dal destino, per sempre amici. #SFT @TorinoFC_1906»



@juventusfc

«Sono passati 69 anni da quel 4 maggio 1949: la Juventus, nel giorno dell’anniversario della tragedia che coinvolse i Campioni del #GrandeTorino, si unisce al ricordo della squadra che scomparve a Superga»



@javierzanetti

«Sempre onore agli eroi del grande #Torino, nel cuore di tutti»



@enrico6 @enrico_annoni

«Ho avuto la Fortuna di poter entrare nel loro stadio,allenarmi nel loro campo, spogliarmi nel loro spogliatoio, ma sopratutto Respirare l’aria che hanno lasciato all’interno....GRAZIE INVINCIBILI in quel periodo noi non ci sentivamo inferiori a nessuno..!!! #calcio #stadiofiladelfia #torino #football #ricorrenza #onore»





@ClaMarchisio8

«Invincibili ma soprattutto impossibili da dimenticare.

#4maggio, Onore al #GrandeTorino»





@CagliariCalcio

«A 69 anni da quel tragico giorno a #Superga, il Cagliari Calcio ricorda i campioni del #GrandeTorino»



morenolongo76

«Onore agli #Invincibili #04-05-1949 #Leggenda #Immortali #Filadelfia #BasilicadiSuperga #quartodoragranata»





@SerieA_TIM

«Oggi è una giornata speciale per la famiglia granata, nel ricordo del #GrandeTorino, una squadra onorata e rispettata da tutto il mondo del calcio 69 anni dopo la tragedia di Superga».





@FSFiladelfia

«Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così i ragazzi crederanno che il Torino non è morto: è soltanto «in trasferta»#GrandeTorino #4maggio»





@MarcoTardelli82

«Indimenticabili! #GrandeTorino»





@AleScarco

«Il 4 Maggio chi ama il calcio non può non rivolgere un pensiero agli Invincibili.!! Rispetto e Onore al Grande Torino..!! #SFT #TorinoFC #Invincibili #GrandeTorino #respect #calcio #ilovesoccer #Torino

stino voleva arrestarla nel culmine della sua bellezza. #GrandeTorino»

Il sindaco di Torino Chiara Appendino @c_appendino

«4 maggio 1949 - 4 maggio 2018 Gli invincibili del Grande Torino vivono nei nostri ricordi e nella storia della nostra Città @TorinoFC_1906»



Claudio Sala@ salaclaudio7

«Il 4 maggio si va a #Superga. Da sempre. Per sempre. #GrandeTorino #Invincibili #FVCG @TorinoFC_1906 @SerieA_TIM»

@GenoaCFC

«#Superga, partecipi del ricordo nel rispetto della leggenda. @TorinoFC_1906»