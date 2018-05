Torino, Mazzarri: «Belotti? Giocherà solo chi sarà motivato»

TORINO - «L'anno prossimo si riparte con i concetti che nelle ultime partite si sono visti, anche se a tratti, come voglio io: si è vista mentalità, compattezza ed equilibri, l'auspicio è quello di ripartire con queste basi. Conta la mentalità: non è mai nulla inutile, se i ragazzi vogliono crescere e diventare campioni devono migliorare certi tipi di atteggiamento, anche in amichevole bisogna sempre pensare all'interesse della squadra, altrimenti nel calcio moderno non si ottiene niente». E' l'analisi di Walter Mazzarri dopo il successo per 2-1 in casa del Genoa.

«Il futuro di Belotti? Il prossimo anno in avanti avremo 4 titolari, chi sbaglia starà fuori, chi sarà motivato giocherà e questo l'ho già detto a chi vuole tornare il 6 luglio in ritiro - aggiunge il tecnico del Torino ai microfoni di Premium e Sky -. Per Belotti è stata un'annata un po' al di sotto, ma senza infortuni avrebbe fatto 4-5 gol in più, chi non vorrebbe un attaccante così? Io lì devo fermarmi, c'è la volontà del giocatore e Mazzarri vuole Belotti al 150%».