Torino, braccio di ferro per Verissimo

TORINO - E’ tutto vero, ma non è ancora Verissimo. Dopo giorni di trattative, continua il braccio di ferro tra il Torino e il Santos, con in mezzo questo giovane difensore centrale brasiliano di 22 anni (23 a inizio luglio). Il motivo del contendere è, molto banalmente, legato alle cifre dell’operazione e alle tempistiche nei pagamenti. L’ultimo messaggio recapitato dal club paulista al Torino (con Petrachi pronto a condurre il mercato nuovamente dall’Italia, dopo il blitz sudamericano) non è stato esattamente un assist per la società granata. Il Santos per ora non molla: chiede oltre 8 milioni, con bonus fino a 10, e una percentuale del 10% in caso di rivendita del difensore da parte del Torino a un terzo club, in futuro. Petrachi, invece, si è portato fino a quota 6,5 milioni più 1,5 di bonus, al massimo, mantenendo intatta quella percentuale relativa all’eventuale rivendita di Verissimo (cioè il 10% della cifra che incasserebbe in futuro il Torino, nel caso). Inoltre il braccio di ferro, o tira e molla che dir si voglia, concerne anche le tempistiche nei pagamenti: Petrachi pretende almeno una rateizzazione biennale, mentre il Santos (che è in difficoltà economica e ha bisogno di portare a casa più liquidità possibile dalle prossime operazioni di mercato) continua a voler formalizzare il saldo in una unica tranche.



