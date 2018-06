Torino, via Barreca ma in prestito per giocare di più

Il futuro di Antonio Barreca è lontano da Torino. Il terzino, infatti, chiederà alla società di essere ceduto per trovare più spazio visto che quest’anno ha giocato poco o niente. Anche e soprattutto per problemi fisici. Una strana forma di pubalgia, infatti, lo ha frenato sotto tutti i punti di vista. Inizialmente, il suo infortunio pareva meno grave del previsto: un fastidio muscolare, qualche consulto specialistico e poco altro. Invece, le esclusioni continuavano ad arrivare così come le ricadute. Una dietro l’altra con sconcertante facilità. Chiaro che in queste situazioni non riusciva ad avere brillantezza. E quelle poche volte che è stato impiegato non ha fatto bene, alcuni gravi errori hanno penalizzato la squadra. E probabilmente nessuno lo ha aiutato a superare questo tipo di problema. Quando si è giovani, e non si riesce a guarire completamente, tutto diventa maledettamente difficile e lo sconforto prende il sopravvento. Con l’arrivo di Mazzarri, poi, la situazione non solo non è cambiata, ma addirittura peggiorata. Il nuovo modulo (3-5-2) lo ha ulteriormente penalizzato perchè gli sono stati preferiti esterni dalle caratteristiche diverse. In certe occasioni, poi, è stato superato da Molinaro che, rispettosamente parlando, non è più giovanissimo. Insomma, l’annata di Barreca è da dimenticare: adesso spera di trovare spazio, fiducia e considerazione in un altro club. Il Toro lo accontenterà, magari cedendolo in prestito. Le proposte non dovrebbero mancare. Presto Petrachi ne parlerà con il suo agente per trovare la soluzione migliore.