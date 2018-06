Che attesa al Toro per Bruno Peres!

TORINO - Dettagli, minimi, separano Bruno Peres dalla firma sul quadriennale che lo legherà al Torino. Il brasiliano è annunciato in città per dirimere con la dirigenza granata gli ultimi particolari del contratto. Possibile che le firme possano arrivare già quest’oggi; a quel punto, espletata la formalità delle visite mediche, l’esterno brasiliano diventerebbe a tutti gli effetti un giocatore della rosa di Mazzarri.



I gol di Bruno Peres con la Roma



COAST TO COAST. E RITORNO - Con la Roma il discorso è chiaro da tempo: alla società capitolina va un milione per il prestito oneroso, al quale ne andranno aggiunti 7 nel momento in cui Bruno Peres avrà disputato la 25ª presenza, con i granata. Ciò che ha fatto slittare di qualche giorno il pieno accordo è sttao il confronto che il giocatore ha avuto con la Roma per la buonuscita, e con il Toro per gli emolumenti. Un discorso oltretutto legato, visto che quanto non viene corrisposto da una parte in causa, può essere compensato dall’altra. In definitiva il brasiliano arriverà a guadagnare, in quattro anni, circa 1,5 milioni netti più (corposi) bonus. In linea con i giocatori meglio pagati del Torino, insomma. Al di là di Damascan, già preso e per il quale si aspetta il passaporto comunitario (dovrebbe arrivare entro fine giugno, salvo - brutte - soprese), il primo colpo per la caccia all’Europa League sarà a questo punto Bruno Peres, portato in Italia da Cairo e Petrachi nel 2014 (il fluidificante è stato preso dal Santos, la stessa società con la quale adesso il Toro sta faticosamente trattando Verissimo).



