Torino, Moretti: «L'arrivo di Cristiano Ronaldo sarebbe un bene per tutti»

TORINO - "In Italia è tanto che mancano questi giocatori. Il suo arrivo sarebbe un bene per tutti, perché negli ultimi anni il calcio italiano ha perso qualcosa...". Emiliano Moretti, senatore del Torino con il quale inizia in questi giorni la sesta stagione, commenta così l'arrivo di Cristiano Ronaldo in Serie A. Il difensore, 37 anni, non teme che l'arrivo di campioni come l'attaccante portoghese possa aumentare il divario tra i top team e le altre squadre, rendendo così il campionato meno interessante.



IL MERCATO - "Tante squadre si stanno rinforzando - osserva Moretti a margine della presentazione delle nuove maglie granata su cui anche quest'anno Suzuki è mail sponsor - ma una squadra non la fanno solo i nomi. All'inizio di ogni stagione ci sono almeno cinque team che vincono lo scudetto, ma alla fine è solo una squadra quella che ci riesce. Questi sono i giorni delle parole, dal 19 agosto conteranno solo i risultati...".