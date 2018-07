Torino, Cairo: «Ronaldo alla Juventus? Serie A più interessante»

TORINO - "Ronaldo alla Juve? Non ho avuto tempo di occuparmi di questa cosa, ho letto qualcosa... vediamo. Quando e se arriverà la notizia la commenteremo. Certamente il campionato italiano diventa più interessante, se arriva. Io adesso mi occupo della campagna acquisti del Torino che è più importante". Urbano Cairo, presidente del Toro, commenta così la possibilità che CR7 vesta bianconero la prossima stagione. A Radio Deejay Cairo ha parlato anche di quella che sarà la prossima stagione della squadra allenata da Mazzarri. "L'anno scorso è stato un anno in cui abbiamo fallito l'obiettivo Europa League, nonostante un girone di ritorno con 29 punti. Se li avessimo fatti anche all'andata...".

MERCATO - "Con Mazzarri abbiamo fatto dei ragionamenti sulla rosa, per noi molto competitiva con Belotti, Niang, Ljajic, Iago Falque, Edera, Berenguer. Abbiamo 6 giocatori per i 2 posti del 3-5-2. In difesa siamo intervenuti subito con Izzo: un giocatore da Toro, con temperamento, dobbiamo prendere un altro, forse ancora due giocatori. Uno in difesa e uno a centrocampo o due a centrocampo, dipende anche dal mercato in uscita. Zaza? Ottimo attaccante, ma ne abbiamo già 6, come facciamo? Mazzarri mi ha chiesto pochi giocatori: Izzo era uno di questi".