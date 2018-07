Serie A Torino, tutto liscio con la Pro Patria: vittoria per 4-0

BORMIO - Non incontra ostacoli il Torino nel test amichevole contro la Pro Patria: i granata schiantano i lombardi già nel primo tempo, con 3 gol in 6 minuti. De Silvestri sblocca il risultato al 18', poi ci pensa il Gallo Belotti a firmare il raddoppio al 21', prima del tris di Parigini al 24'. Al 17' della ripresa ci pensa sempre Belotti a chiudere i giochi. Tra i nuovi acquisti del Toro, Izzo e Bremer hanno giocato un tempo a testa; 60' per Meitè, mentre il giovane moldavo Damascan ha disputato i 12 minuti finali.

