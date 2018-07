Torino, Cairo: «El Shaarawy? Mazzarri non vuole altri attaccanti»

MILANO - El Shaarawy non andrà al Torino. Lo ha detto il presidente del club granata, Urbano Cairo, a margine della presentazione della nuova veste grafica dell'inserto del Corriere, 'la Lettura'. "Dobbiamo fare una squadra che sia adatta al nostro mister e che lui sia contento di avere - ha detto Cairo -. Se si parla di attaccanti, il mister mi ha detto 'presidente non mi prenda altri attaccanti perché io ne ho già abbastanza, avendo Belotti, Niang, Lijiac, Edera. El Shaarawy, avendo già così tanti attaccanti, è un regalo che rischi di non aprire".

LJAJIC - "Ljajic un bravissimo giocatore, ha fatto un anno molto buono e altrettanto bene ha fatto quello precedente, ha fatto il mondiale, quindi non vedo perchè dobbiamo privarci di lui, non è in previsione. Anche in difesa qualcosa faremo, ma vediamo nei prossimi giorni. Se puntiamo allo scudetto? Non diciamo nulla - ha concluso - stiamo con i piedi per terra e cerchiamo di fare buoni risultati quando giocheremo".