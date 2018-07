Torino, intesa per Krunic! Acquah ora vede l'Empoli

TORINO - Affondo Krunic. Il Toro ha messo le mani sul forte centrocampista bosniaco. Ieri c’è stato l’incontro tra i dirigenti del Toro e dell’Empoli e l’accordo, a quanto pare, è stato raggiunto o, perlomeno, è molto vicino. Un annuncio potrà arrivare quando i granata avranno liberato dei posti a centrocampo, visto che in questa zona ci sono giocatori in esubero ma sembra davvero tutto fatto. Intanto i toscani hanno individuato e preso il sostituto di Krunic: si tratta di di Leonardo Capezzi in possibile arrivo dalla Samp che a sua volta ha deciso di puntare su Obiang (di ritorno). Tanti incastri che portano Krunic in granata. Adesso però il ds Petrachi deve sfoltire la rosa: Valdifiori, Acquah e Obi sono di troppo. E qui arriva la grande novità. Nel faccia a faccia di ieri si è tornati a parlare di Acquah che in precedenza aveva rifiutato il trasferimento all’Empoli proprio nell’operazione Krunic. Adesso ci sta ripensando. Ma attenzione: le due trattative sono state separate. Il Toro ha in qualche modo reso più appetibile la propria offerta per il bosniaco; l’Empoli sta facendo altrettanto con i granata per Acquah. Sembra strano, ma il mercato non sempre è lineare. Peraltro, si tratta anche di diverse tempistiche e urgenze.

