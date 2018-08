Torino, i convocati per il test con la Chapecoense. Out Niang e Izzo

TORINO - Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, ha convocato 23 calciatori per la partita di questa sera (1 agosto) contro la Chapecoense, in scena allo stadio Olimpico Grande Torino alle 21.30, valida per la "SportPesa Cup". Questo l'elenco dei giocatori granata impegnati:

Portieri: Ichazo, Rosati, Sirigu.

Difensori: Ansaldi, Bianchi, Bremer, De Silvestri, Ferigra, Fiordaliso, Moretti, Nkoulou.

Centrocampisti: Acquah, Baselli, Berenguer, Meité, Obi, Parigini, Rincon, Valdifiori.

Attaccanti: Belotti, Edera, Iago Falque, Ljajic.

Non convocati Izzo e Niang. Il difensore ha rimediato un lieve trauma distorsivo alla caviglia sinistra nel corso della rifinitura odierna, mentre l'attaccante sta proseguendo il lavoro di preparazione atletica e sarà aggregato ai compagni dalla prossima settimana. (In collaborazione con Italpress).