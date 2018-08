Torino-Chapecoense 2-0: Meité e De Silvestri in gol

TORINO - Una vittoria di prestigio in una serata dal cuore Toro. Il Torino di Mazzarri vince la SportPesa Cup contro la Chapecoense, che destinerà il ricavato della partita ai familiari delle vittime della tragedia aerea che colpì quasi due anni la società brasiliana mentre era in volo per Medellin, sede della finale d'andata della Copa Sudamericana contro l'Atletico Nacional. Al Grande Torino finisce 2-0 per i granata, più in palla rispetto ai brasiliani, raramente pericolosi. Baselli colpisce un palo nel primo tempo, mentre Belotti spreca. Nella ripresa ci pensa Meité, al 50', a sbloccare il match al termine di una bella iniziativa individuale culminata con un sinistro all'angolino. De Silvestri raddoppia al 69', ma in fuorigioco, poi segna il gol "buono" all'83' con un diagonale preciso su imbeccata di Ljajic. Per Mazzarri segnali positivi a meno tre settimane dall'inizio del campionato.