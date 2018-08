Torino, stop per Baselli: distorsione al ginocchio

TORINO - Doppio allenamento alla Sisport per il Torino, tra lavoro sulla parte atletica e sessione tecnico-tattica. Baselli non si è allenato per un trauma distorsivo al ginocchio destro la cui evoluzione verrà valutata nei prossimi giorni. De Silvestri, Edera e Izzo, invece, hanno continuato il loro percorso riabilitativo. Il Torino tornerà in campo domani pomeriggio per proseguire la preparazione in vista della delicata trasferta di San Siro contro l'Inter: in calendario una seduta tecnico-tattica, a porte chiuse. (in collaborazione con Italpress)