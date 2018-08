Mazzarri: «Grande ripresa». Belotti: «San Siro mi porta bene»

TORINO - "E' stato un primo tempo difficile anche per merito dell'Inter, noi siamo stati troppo timidi e siamo partiti male in troppi. Avevo detto di ripartire dal secondo tempo con la Roma ma non e' andata cosi', abbiamo buttato via il primo tempo, poi ci siamo guardati negli occhi e abbiamo fatto una grande ripresa contro una squadra forte come l'Inter". Walter Mazzarri commenta cosi', ai microfoni di Sky Sport, il 2-2 in rimonta centrato a San Siro. "Ci portiamo dietro un po' di timidezza dettata dagli ultimi anni, qualcuno e' arrivato all'ultimo momento - ricorda il tecnico del Torino -. Soriano non sapevo se avesse i 90', Ansaldi anche, Meite' era timido in avvio, forse qualcuno era impressionato da San Siro. Merito anche dell'Inter, che non ci lasciava un metro. Hanno speso tanto e hanno forse pagato un pochino, nonostante i nostri evidenti meriti".

Con Iago Falque e Ljajic il Torino ha svoltato anche a livello di qualita'. "La qualita' fa sempre bene, ma ci vogliono tutte le cose - sottolinea Mazzarri -. Adem e' entrato sul 2-1 e l'inerzia della gara era gia' cambiata con Soriano che e' calato. La qualita' c'e', conta metterla al servizio della squadra come oggi e con la Roma. Piu' giocatori tecnici in campo ci sono e meglio e', le soluzioni sono piu' facilitate. Iago ha fatto una grande gara, ho anche Zaza arrivato da poco e devo vedere se puo' giocare con Belotti. Dobbiamo essere squadra, se vogliamo imporre il gioco non bisogna essere timidi. Vediamo il Mondiale, Germania e Argentina avete visto che fine hanno fatto, ci vuole atletismo, le partite oggi sono tutte equilibrate. Mi vedete rilassato? Quando non perdo e' cosi', quando perdo invece e' un casino...", conclude Mazzarri. (in collaborazione con Italpress)