Torino, Mazzarri: «La squadra sta prendendo forma»

TORINO - "Purtroppo in questo mondo si guardano solo i risultati: io ho visto tre buone prestazioni, se non ottime. Ci è mancato solo la continuità di fare novanta minuti ad alto livello. Abbiamo messo in difficoltà due grandissime squadre come l'Inter e la Roma". Così Walter Mazzarri, allenatore del Torino, intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare un bilancio durante la sosta per le nazionali. "Con la Spal abbiamo fatto un'ottima gara, ma abbiamo avuto il demerito di non chiuderla prima e quindi c'è sempre un minimo di sofferenza nel finale", aggiunge il tecnico granata. "Sono contento di come è cresciuto questo gruppo e mi sto levando delle soddisfazioni. Ho la percezione che questa squadra piano piano stia prendendo una fisionomia ben definita e in futuro se la potrà giocare con tutti", dice ancora Mazzarri. Fra i singoli, il tecnico toscano elogia in particolare il suo portiere. "Sirigu sta parando da ottimo portiere quale era e quale è. Spero continui così e che anche gli altri facciano come lui. Credo che questo è il vero segreto per cui una squadra poi prende forza e arrivano anche i risultati", conclude Mazzarri.