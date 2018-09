Torino, Berenguer: «Il Var non ha funzionato». E Petrachi: «Non so più che pensare»

UDINE - «Il gol annullato? Sono stato sfortunato, lo scorso anno è accaduto lo stesso. Secondo me oggi il Var non ha funzionato bene, rivedremo l'azione per capire se la rete era regolare». Queste le dichiarazioni dell'esterno del Torino , Alejandro Berenguer , migliore in campo nel pareggio ottenuto dalla squadra di Mazzarri sul campo dell' Udinese . «Abbiamo fatto di tutto per vincere la partita - ha analizzato il giocatore granata ai microfoni di Sky Sport - Ci è mancato soltanto il gol, ma continuiamo a lavorare».

PETRACHI - «Cosa abbiamo a fare la Var se in un'occasione così importante, mentre la palla sta andando in porta, l'arbitro fischia? Avrebbe dovuto aspettare poi eventualmente riguardare l'azione al Var e dire che era regolare». Questo lo sfogo del direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, dopo l'1-1 con l'Udinese condizionato da un gol annullato ai granata per un fuorigioco inesistente di Berenguer. «Mi piacerebbe parlare della partita, il Torino ha fatto una grande gara e ha dimostrato di poter prendere tre punti a Udine. Però se parti, pronti e via con un gol annullato che ci penalizza, sinceramente ci dispiace - ha aggiunto il dirigente a Sky Sport -. Abbiamo fatto quattrocento riunioni per dire che l'azione va fatta proseguire, possibile che si commettano ancora gli stessi errori? E poi sempre contro il Torino? Mi metto a ridere per non piangere». Il riferimento di Petrachi è all'arbitro Valeri che, fischiando il fuorigioco, ha escluso il successivo utilizzo della tecnologia per rivedere la regolarità dell'azione. «Vorrei capire cosa bisogna fare, lo scorso anno ci poteva stare e non abbiamo detto nulla, ma in questa stagione - dopo tutto quello che e' successo - mi aspetto un trattamento diverso». (In collaborazione con Italpress)