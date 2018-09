Pagelle Torino: Izzo e Moretti, che lisci

SIRIGU 6 Para su Koulibaly (15’ st), ma gli restano indigeste le sfogliatelle confezionate da Insigne due volte e Verdi.

IZZO 5 Tiene botta, anzi salva un paio di gol quando, in avvio, il Napoli è incontenibile e il Toro burroso. Prestazione indelebilmente macchiata dall’errore nella protezione del pallone su Zielinski che lo beffa e avvia l’azione del 3-1.

NKOULOU 5.5 Tra i granata si aprono falle ovunque, zona centrale della difesa compresa. A corrente alternata: male a Milano, protagonista con la Spal (gol annesso) e ancora in difficoltà col Napoli.

MORETTI 5 In talune occasioni straccia la carta d’identità e si toglie 10 anni, in altre le 22 stagioni che ha alle spalle si sentono tutte; non solo per il rinvio addosso a Nkoulou.

BERENGUER 5 Media voto che tiene conto dei diversi spunti in avanti rigore compreso - ma anche delle voragini aperte in fase di teorico contenimento. Il problema è strutturale: quando si tratta di difendere, si veda ad esempio il mancato contenimento di Verdi sul 2-0, è fuori contesto

MEITE’ 6.5 Come Izzo non si perde quando infuria la tempesta, e a differenza del difensore napoletano tiene un elevato standard di rendimento fino all’uscita anticipata, anche legata all’appuntamento di mercoledì contro l’Atalanta. Soriano (16’ st) 5.5 Aggiunge poco.