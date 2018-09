Torino, Mazzarri: «Chievo avversario tosto. Zaza? Ancora deve capirci»

TORINO - Si impone il pieno riscatto, quindi la conquista della posta intera per un Toro che dopo aver limitato i danni a Bergamo domani sarà di scena contro il Chievo per infilare la prima di due vittorie da conquistare senza tentennamenti. All’orizzonte dell’appuntamento del Bentegodi, infatti, c’è l’impegno interno di venerdì prossimo contro il Frosinone al Grande Torino.

Toro, Mazzarri ridisegna l'euro-attacco. E si rivede Iago Falque

AVVERSARIO TOSTO - «Ci aspetta un avversario tosto - attacca Mazzarri -. Il Chievo è indietro in classifica, ma la cosa per ora conta fino a un certo punto: conta invece che giocano bene, soprattutto in casa. Certo è che noi dovremo in qualche modo fare nostra la gara, nei 95’. Nel primo tempo non abbiamo mai segnato? L’importante è che alla fine ne facciamo uno più dell’avversario. E di situazioni per trovare il gol ne abbiamo avute anche a Bergamo, dove confermo che per me abbiamo disputato una grande gara. E a rivederla anche col Napoli, è sembrata più grave di quanto non fosse. Con questo voglio dire che nel complesso il processo di crescita di questa squadra è evidente. Contro gli azzurri abbiamo provato a imporci come avevamo fatto a Udine, ma loro ci hanno tirato un cazzotto in avvio, poi si sono difesi e sono ripartiti. La sintesi di cosa voglio vedere domani contro il Chievo è, per intensità e proposte di gioco, la prestazione di Udine».

ZAZA INDIETRO - Nel Toro c’è uno Iago che deve guarire dal guaio muscolare, e uno Zaza per il quale, sentenzia Mazzarri, l’inserimento nel gruppo è ancora in divenire: «Deve capire la mentalità del gruppo in cui sta giocando e del suo nuovo allenatore - dice secco il tecnico granata -. Con il Napoli abbiamo visto come ha giocato, e in vista della prova di domani faccio le mie considerazioni. Iago è convocato, pronto a nel caso a disputare una parte di gara, anche se vorrei risparmiarlo».