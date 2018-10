Mazzarri striglia il Torino: «Siamo polli, buttati altri due punti»

BOLOGNA - Da una parte la soddisfazione per il gioco espresso al Dall'Ara, dall'altra l'amarezza per essersi fatti rimontare da un Bologna che sembrava ormai destinato alla sconfitta per mano del Torino. «Che è successo? Sottovalutiamo i pericoli e pensavamo di averla già chiuso - ha detto il tecnico granata Walter Mazzarri dopo il match . Abbiamo creato delle occasioni nitide e le abbiamo sprecate. Siamo autolesionisti e polli. C'è poco da spiegare oggi, perché dal punto di vista del gioco si è giocato bene. Si è buttato via altri due punti, ho già parlato ai ragazzi: lo sanno anche loro».

Bologna-Torino 2-2: numeri e statistiche del match

SUL VAR - L'allenatore toscano, ai microfoni di Sky Sport, sembra non darsi pace: «Stadio difficile, bella cornice di pubblico, partita contro una squadra con un blasone con il Bologna, si fa gol, si sbagliano quattro gol nel primo e quattro nel secondo tempo. Sono tutte ingenuità che paghiamo - ha aggiunto con rammarico - ci lavoriamo ogni giorno. Bisognerà far finta di perdere 2-0. Il Bologna è una signora squadra e oggi dal punto di vista del gioco abbiamo fatto bene, ci siamo ritrovati con questo risultato assurdo. Il nostro portiere non aveva fatto neanche una parata e poi ha subito due gol. Il Var? Ne ho già parlato l'altra volta. È chiaro che gli episodi ci sono. Dato che abbiamo dominato e meritavamo il risultato, ci stava di battere un rigore su una spinta forte in area».