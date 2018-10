Ultrà Juve: i tifosi del Toro a Cairo, non vogliamo Agnelli allo stadio

TORINO - Allo Stadio Grande Torino, in occasione del derby del 15 dicembre, non vogliono in tribuna il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e il security manager Alessandro D'Angelo. Dopo il servizio della trasmissione Report sui rapporti tra tifoseria organizzata, dirigenza bianconera e 'ndranghetisti, i tifosi del Torino iscritti al forum 'Sempre forza Torino' hanno inviato una lettera al presidente Urbano Cairo. «Sarebbe non solo opportuno, bensì doveroso - scrivono - che il Grande Torino non ospitasse il presidente e l'addetto alla sicurezza della società che ha direttamente contribuito a infangare la memoria della squadra della quale l'impianto di corso Sebastopoli porta il nome». I tifosi si riferiscono all'intercettazione tra l'ex ultrà bianconero Ciccio Bucci, morto suicida nel luglio 2016, e D'Angelo relativa agli striscioni sulla tragedia di Superga comparsi in occasione del derby del febbraio 2014. «Doverosa e improcrastinabile è una presa di posizione ufficiale da parte della società Torino FC sulla questione - scrivono i tifosi granata - che non può essere fatta passare sotto silenzio in nome di rapporti di 'buon vicinato'».