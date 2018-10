Arbitri, basta tartassare Mazzarri!

TORINO - Per capire quanto la misura sia colma nel rapporto fra Mazzarri e gli arbitri, non c’è bisogno di scomodare Agatha Christie, secondo la quale un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. Qui di indizi ce ne sono sin troppi e di prove in abbondanza: è dai tempi in cui il tecnico del Toro allenava la Reggina e del mitico campionato dei calabresi, salvatisi pur partendo da -11, che gli arbitri tartassano Mazzarri spesso e volentieri. Basta consultare le cronache di questi anni fra Reggina, Sampdoria, Napoli, Inter e Toro, per constatare come egli sia stato espulso per 25 volte, di cui 3 da quando guida i granata. Chissà come mai, invece, durante la stagione inglese al Watford, il signore di San Vincenzo non ha mai avuto problemi di alcun tipo con i direttori di gara. E siccome stiamo parlando di un allenatore giunto alla panchina numero 561 di una brillante carriera professionistica, dopo l’ingiustificata e ingiustificabile espulsione di sabato sera, qualche domanda bisogna porla ai signori fischietti.

La prima: quando la piantate?

La seconda: quando la finite con gli atteggiamenti spocchiosi e arroganti?

La terza: che cosa è saltato in testa a Fabbri? Questi ha cacciato dal campo Mazzarri dopo soli 30 minuti, in quanto reo di avere sacrosantamente protestato per la mancata ammonizione di Vitor Hugo che aveva falciato Iago Falque davanti ai suoi occhi.

Già che ci siamo, perché Nicchi e Rizzoli se lo stampino bene in testa ancora una volta: vogliamo riparlare dei torti sistematici che il Toro subisce dall’inizio del torneo? Gol regolari annullati, Var non consultato, decisioni cervellotiche, danni vistosi alla classifica. Qui non si tratta né di accampare alibi né di legittimare atteggiamenti vittimistici: qui si tratta di ricordare che, calcolo per difetto, ai granata mancano almeno 5 punti, con i quali oggi sarebbero terzi in classifica. Siamo arrivati già alla decima giornata: arbitri, è ora di piantarla con questo andazzo. E lasciate in pace Mazzarri.

Sarebbe ora.