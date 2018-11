Torino, Belotti-Zaza: finalmente segnali d'intesa

TORINO - A Verona la strategia attendista aveva premiato: Toro sornione per lunghi tratti della gara e capace di conquistare i tre punti a 2’ dalla fine grazie a una zampata di Zaza, subentrato nella mezz’ora finale. Un copione riproposto a Cagliari, ma con esiti ben diversi, per i granata. Alla Sardegna Arena non si è avuta la reazione agonisticamente rabbiosa che sarebbe stato lecito attendersi dopo la debacle contro il Parma: per lunghi tratti il Torino ha contenuto senza offendere, lasciando inoperoso Cragno fino a quando, con Zaza (dentro per Soriano) in campo assieme a Belotti e sostenuto dalla rifinitura di Iago Falque non si è finalmente reso pericoloso. Prima con l’ex del Valencia che, dopo un liscio del Gallo, ha battuto addosso al portiere del Cagliari, quindi con il numero 9 che non ha angolato abbastanza un tiro secco dal limite dell’area. Per nulla casuale che la terza opportunità sia poi capitata sui piedi dello spagnolo, stranamente precipitoso nel concludere alto da ottima posizione e con il piede preferito, cioè il mancino.

SORIANO, CHE DELUSIONE - L’imprecisione dei singoli sommata alla bravura di Cragno ha fatto sì che la squadra affidata a Frustalupi per i noti problemi di salute che sta affrontando Mazzarri non sia riuscita a ripetere la vittoria del Bentegodi. Contestualmente è emerso chiaro, in Sardegna, che per aumentare il proprio tasso di pericolosità il Toro abbia una via di percorrere, da qui in avanti. L’impiego in contemporanea delle due punte azzurre assieme a Iago Falque. Come si è visto nella seconda parte della ripresa, quando oltretutto Zaza e Belotti hanno evidenziato notevoli progressi, per quanto concerne l’intesa.

