Pagelle Torino: Rincon e Nkoulou da applausi

TORINO - Ecco le pagelle del Torino dopo la vittoria contro il Genoa.

SIRIGU 6

Sostanzialmente inoperoso: incolpevole sul gol subito.

IZZO 6.5

A livelli azzurri: sicuro e tosto, è sempre più affidabile.

NKOULOU 7

Si conferma quale uno tra i migliori difensori del campionato italiano. Rende semplici le cose difficili, qualità rara e preziosa.

DJIDJI 6

Imparerà dal collega. Per adesso viaggia a discreto ritmo, ma sbaglia qualche aproccio di troppo al momento di avviare l’azione.

DE SILVESTRI 6

Più abbottonato rispetto ad altre prestazioni maggiormente intraprendenti. Ola Aina (14’ st) 7 Entra e approfitta del nuovo tema tattico della gara (Lazovic alza il baricentro e gli lascia ampi spazi): è un pericolo costante per la corsia sinistra rossoblù.

RINCON 7

Tra i pochi a spingere sull’acceleratore anche quando il Toro va in difficoltà. Non molla un pallone, e ne gioca tanti con profitto.

MEITE’ 6.5

Magari meno vistoso che in altre occasioni, tuttavia è un muro sul quale sbattono gli avversari. Baselli (28’ st) 6 Entra col piglio giusto, ma pecca di precisione al momento di azzannare il Genoa con la chance del potenziale 3-1.

ANSALDI 7.5

Prima rete alla terza gara di questo campionato: ottimo inizio di partita, poi serve l’acuto per farlo uscire da una breve fase di appannamento seguita al gol del Genoa. Sbavatura minima nell’ambito di una prestazione sontuosa: è decisivo pure nell’azione che porta al rigore segnato da Belotti rubando palla a Biraschi.

IAGO FALQUE 6.5

Entra in quasi ogni sviluppo della manovra granata, ma è intermittente in quanto a incisività. Con un tiro secco indirizzato sotto la traversa impegna Radu nella parata più difficile del pomeriggio. Parigini (40’ st) ng.

ZAZA 5.5

Si disinteressa di Romero che di testa offre a Kouamé il pallone dell’1-0. Ha diverse opportunità da rete, ma sbaglia regolarmente il primo controllo per battere in porta dalla posizione migliore.

BELOTTI 7

Pure lui commette un errore sulla zampata dell’ivoriano staccandosi nei tempi sbagliati dal palo. Si riscatta prontamente con il rigore del sorpasso e nella ripresa evidenzia una condizione fisica eccellente. Gol numero 53 in A col Toro (60° totale), nonché 5° in questo campionato.

ALL. MAZZARRI 6.5

Torna in panchina dopo il malore accusato nei giorni scorsi e propone un Toro non irresistibile, ma quadrato e feroce nel reagire dopo lo svantaggio.