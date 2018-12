Coppa Italia, Torino-Sudtirol: Mazzarri ne chiama 24

TORINO - Allo Stadio Olimpico Grande Torino, domani sera, ore 20.45, arriva l'Alto Adige Sudtirol, formazione attualmente nona nel girone B di Serie C e guidata dall'ex Paolo Zanetti, 76 partite (e un gol) in maglia granata tra il 2007 ed il 2011. In vista della gara valida per il 4° turno di Coppa Italia, Walter Mazzarri potrà contare su tutta la rosa, convocata in blocco. Di seguito, la lista dei 24 calciatori che saranno della partita:

Portieri: Ichazo, Rosati, Sirigu;

Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, Lyanco, Moretti, N'Koulou;

Centrocampisti: Baselli, Berenguer, Lukic, Meité, Parigini, Rincon, Soriano;

Attaccanti: Belotti, Damascan, Edera, Falque, Zaza.