Torino, Mazzarri: «Bene fino a 20' dalla fine»

MILANO - "Meritavamo di vincere noi, nel primo tempo siamo stati strepitosi ma ci è mancato solo il gol. Però quando fallisci tante occasioni, poi a a Milano contro il Milan rischi anche di perdere". Così Walter Mazzarri, allenatore del Torino, commenta ai microfoni di Sky Sport il pareggio contro il Milan. "Anche nel secondo tempo abbiamo schiacciato il Milan nella loro metà campo, ma non siamo stati efficacissimi. Dobbiamo essere più bravi nell'ultimo passaggio e nel tirare in porta. Creiamo tanto, ma concludiamo poco", ha aggiunto il tecnico granata. "Ci prendiamo il punto e la bella prestazione. Merito anche dei giocatori del Milan che sono stati molto bravi nel difendere sull'uno contro uno", ha spiegato Mazzarri. "Obiettivi? Non ci poniamo limiti, sono orgoglioso della squadra. Ci manca qualche punto, ma stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così", ha ribadito il tecnico del Toro. "Il Derby per fare un favore a mezza Italia? A me degli arbitri non interessa, mi garberebbe dare una soddisfazione ai nostri tifosi. Sembrano invincibili ma vediamo cosa succede", ha concluso Mazzarri.