Torino, ahi Sirigu: ancora terapie

TORINO - L’allenamento di ieri è scivolato via sulla falsariga di quello andato in scena martedì: nel Toro che sabato se la vedrà a Reggio Emilia contro il Sassuolo - terz’ultimo impegno di questo 2018 prima della prova interna contro l’Empoli e della trasferta di Roma, avversaria la Lazio - si rivedrà all’opera Iago Falque, che da due giorni si è riaggregato al gruppo, mentre si assottigliano le possibilità che il portiere titolare possa essere Sirigu. Come già nel corso della seduta dell’altro ieri, infatti, il portiere sardo si è potuto dedicare unicamente alle terapie: la botta presa nella zona lombosacrale in uno scontro di gioco con Emre Can continua a provocare forte dolore, all’azzurro. Che farà di tutto per recuperare, ma che per adesso è ancora lontano dal lasciarsi alle spalle l’infortunio.

Uno scenario, a due giorni dal ritorno in campo, che fa aumentare le possibilità che contro i neroverdi venga concessa fiducia a Ichazo. Così fosse, dopo aver aspettato quasi tre anni, l’uruguaiano avrebbe la chance di disputare almeno due partite consecutive, in campionato con il Torino. Nel gennaio del 2016 aveva infilato un filotto di tre gare di fila: contro Frosinone, proprio Sassuolo e quindi Fiorentina.

TANTE CONFERME - Questo il quadro attorno a un Toro che ieri si è allenato, al gelo, dovendo registrare l’attacco febbrile che ha colpito Damascan. Per il resto non ci sono state altre indisposizioni, tra i granata.

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna di Tuttosport