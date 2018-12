Torino, che spettacolo: Nkoulou, De Silvestri e Iago stendono l'Empoli

TORINO - I granata di Mazzarri battono 3-0 l’Empoli e continuano a rincorrere l’Europa. Il Toro annichilisce da subito i toscani: gara perfetta. Il tridente funziona, eccome. E ne benefica la manovra, perché Zaza e Belotti si fanno il mazzo e i compagni possono inserirsi. La sblocca Nkoulou con un’incornata (deviata) su angolo, raddoppia De Silvestri con un grande sinistro, il tris è di Iago Falque dopo azione fantastica. Insomma, reti di qualità e prova di sostanza per una squadra granata convinta e sempre più padrona. Piace il gioco e il pubblico risponde con applausi a scena aperta. I reparti funzionano. La difesa, con Nkoulou, Izzo e il veterano Moretti non ha quasi mai problemi. Il centrocampo con i due mediani Baselli e Rincon trova il giusto mix di tecnica e corsa. Sugli esterni Ola Aina e soprattutto De Silvestri spingono molto. E davanti i movimenti sono quelli giusti: Belotti e Zaza aprono spazi, Iago inventa. Ok, il Gallo non segna ma ci va vicino (palo esterno) e quello che conta è la prova collettiva. sabato nuovo esame per tutti contro la Lazio che è in forte ripresa.





LE SCELTE - Walter Mazzarri schiera il tridente dall’inizio: Belotti con Iago Falque e Zaza, come successo una volta sola prima, contro il Genoa. Il veterano Moretti si riprende il posto nella difesa a tre. Nell’Empoli occhio a Caputo, bomber in forma, e La Gumina parte dalla panchina.



NKOULOU GOL - Subito gran ritmo del Toro di Mazzarri, con Rincon particolarmente voglioso di rifarsi (si prende anche il giallo). Anche Belotti ha l’animo del combattente. Però l’Empoli è ben messo in campo ed è difficile passare. Al 18’ da Zaza al Gallo, tiro e respinta in angolo di Provedel: applausi del Grande Torino. Al 28’ Iago serve il Gallo pronto alla conclusione: prende il palo esterno. Toro che meriterebbe il vantaggio, ma manca un po’ di precisione. Brividi, nel frattempo, per Ichazo che ha un problema muscolare. Si scalda Rosati, il terzo portiere famoso anche come sosia di Adriano Celentano che imita benissimo durante le esibizioni in ritiro e negli spogliatoi. Al 34’ ancora Belotti lanciato da Baselli: fuorigioco e azione nulla. Zaza di testa: centrale. Giallo anche per Veseli che stende il capitano granata. E la gara si fa bella tosta. Al 44’ passa il Toro con Nkoulou che svetta dall’angolo e batte Provedel (c’è anche una deviazione di Maietta). Per il centrale è la rete numero 2 in campionato. Con il vantaggio legittimo dei granata si va al riposo.





LOLLO E IAGO BOOM - Si ricomincia con il Toro in pressing alto. Tre minuti e De Silvestri, ispirato da Iago, si infila e segna con un gran sinistro. Raddoppio granata con il terzino volante che picchia come Rocky. Ancora Toro in avanti e a un passo da tris. Il gioco della squadra di Mazzarri sale di tono, il pubblico si diverte. Zaza fa impazzire i difensori toscani e li costringe al fallo al limite. Sul pallone lo stesso Simone che di sinistro prende la barriera. L’attaccante è comunque determinato e va anche a difendere alto: un guerriero come piace ai tifosi. I granata sono padroni del campo e le occasioni fioccano. Una disattenzione, su contropiede, permette comunque a Traorè di spaventare Ichazo con un tiro da fuori. Ovazione per Baselli al momento del cambio con Meitè. Iago ci prova, ma esagera un po’ nell’andare a concludere. Il pubblico si diverte e incoraggia i granata senza sosta. C’è feeling, c’è finalmente entusiasmo. E lo spagnolo al 75 centra il bersaglio: 3-0. Grande rete, super Iago. E l’urlo del Grande Torino lo sottolinea. Per l’attaccante è il sigillo numero tre in campionato. Esce anche Iago tra gli applausi, c’è qualche minuto per Berenguer. Lukic sostituisce Rincon: Mazzarri guarda avanti. Finita? No, Iago è ancora falco e Provedel compie un miracolo. Poi Zaza di sinistro, prende Belotti. La gara si chiude sul 3-0 così e adesso tutti a pensare alla Lazio, sfida cruciale per l’Europa.





Le formazioni iniziali

Torino (3-4-1-2): Ichazo - Izzo, Nkoulou, Moretti - De Silvestri, Rincon, Baselli, Ola Aina - Iago Falque, Belotti, Zaza. A disposizione: Rosati, Gemello, Lyanco, Soriano, Lukic, Ansaldi, Damascan, Edera, Berenguer, Meite, Parigini, Bremer. All. Mazzarri

Empoli (3-5-2): Provedel - Veseli, Silvestre, Maietta - Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traoré, Antonelli - Mraz, Caputo. A disposizione: Terracciano, Brighi, Zajc, Mchedlidze, Rodriguez, Acquah, La Gumina, Pasqual, Untersee, Capezzi, Rasmussen, Ucan. All. Iachini