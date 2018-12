Torino, Mazzarri: «Grande gara contro avversario forte, ma dovevamo chiuderla»

TORINO - «Abbiamo iniziato male, poi abbiamo fatto una grande gara contro una squadra molto forte nel loro stadio. Merito ai ragazzi, purtroppo buttiamo via punti sbagliando gol assurdi nei momenti topici». Così Walter Mazzarri, allenatore del Torino, commenta ai microfoni di Sky Sport il pareggio dell'Olimpico contro la Lazio. «Sull'occasione di De Silvestri andava chiusa la partita. Perchè se poi non la chiudi è normale che gli altri pareggiano, dobbiamo essere più precisi perchè oggi la partita andava chiusa e vinta», ha aggiunto. Sulla prestazione di Belotti, Mazzarri ha detto: «Belotti fa un lavoro incredibile per la squadra e ora sta bene. Ma tutta la squadra si muove bene perchè anche gli esterni arrivano spesso al tiro e creiamo tante occasioni. Dobbiamo solo essere più bravi, freddi e lucidi in area di rigore».