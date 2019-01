TORINO - Allenamento pomeridiano per il Torino di Walter Mazzarri in vista della sfida di Coppa Italia di domenica contro la Fiorentina. Alla seduta tecnico-tattica non ha partecipato Emiliano Moretti, che ha svolto un programma personalizzato per una "modesta lesione agli adduttori della coscia destra". Domani è in programma una nuova sessione pomeridiana al Filadelfia.