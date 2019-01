Mazzarri: «Concentrati e cattivi, vittoria meritata»

TORINO - «Per assurdo altre volte abbiamo giocato meglio e creato di più, messo in difficoltà squadre forti come l'Inter e non abbiamo vinto. Quella di oggi è stata una partita molto attenta, particolare. L'Inter ha cambiato modulo, ha giocato a specchio con noi, abbiamo capito subito che sarebbe stata una partita bloccata. Siamo stati bravi a fare un gol più di loro. Vittoria meritata ma altre volte abbiamo giocato molto meglio». Walter Mazzarri commenta così, ai microfoni di Sky Sport, il successo di misura sull'Inter grazie alla rete realizzata da Izzo: «Eravamo concentrati e cattivi, dopo la Roma mi ero arrabbiato, e anche per come siamo usciti contro la Fiorentina - aggiunge il tecnico del Torino . Oggi forse i ragazzi erano troppo attenti e meno sciolti quando avevano la palla, perché si poteva giocare meglio. Erano concentrati a non fare errori banali, da questo punto di vista è un salto di qualità. Zona Champions League? La nostra dimensione è crescere, altrimenti si buttano via punti. Inutile guardare la classifica, servono tutte partite con un certo stampo e bisogna giocare anche un po' meglio con squadre meno forti dell'Inter».