TORINO - Doppio allenamento per il Torino al Filadelfia. Sessione dedicata alla parte atletica, questa mattina, tra campo e palestra. Lavoro tecnico-tattico nel pomeriggio, sul campo secondario, già in preparazione alla partita di domenica pomeriggio contro l'Udinese. Per Parigini terapie e programma personalizzato in palestra, mentre Djidji ha parzialmente ripreso a lavorare con la squadra. Domani sessione tecnico-tattica pomeridiana.