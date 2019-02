Serie A Torino, Mazzarri: «Soddisfatto per il pareggio, Napoli squadra di alto livello»

NAPOLI - Il tecnico granata Walter Mazzarri, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il pari del San Paolo con il Napoli con queste parole: "Oggi sono rimasto impressionato dalla ferocia del Napoli, sono riusciti a non farci giocare e per questo sono soddisfatto di questo pareggio contro una squadra fortissima e piena di giocatori di alto livello. Tecnicamente abbiamo sbagliato 3 o 4 cose importanti - spiega l'allenatore granata -, Aina ha fatto alcuni errori in ripartenza dove potevamo segnare, anche se era l'unico che poteva sostenere fisicamente i loro ritmi. Belotti non ha segnato? E' un periodo in cui la palla non vuole entrare, ma fisicamente sta bene e aiuta la squadra, i gol arriveranno ma l'importante è il risultato della squadra. Ansaldi a centrocampo? E' iniziata dall'emergenza con le assenze di Meite e Baselli, poi lui è un giocatore eclettico e sa fare tutto. Oltretutto è ambidestro, può fare anche più di quello che sta facendo, ma mi sta ripagando. Lui ha tanta qualità ma gli manca solo un po' di passo perché non è abituato alla posizione. I punti che ci mancano in classifica? Pensiamo prima a noi, raccogliamo meno di quello che creiamo, oltre ai tanti errori arbitrali subiti: se li contiamo sono tanti e dispiace, perché si sarebbe parlato di una stagione stratosferica del Torino e di una rivelazione. Allan? E' stratosferico, sembra di un altro pianeta e a fine gara rincorreva tutti, ma loro sono troppo forti hanno giocatori di livello assoluto che ci hanno messo in difficoltà in quasi tutte le parti del campo".

NAPOLI-TORINO 0-0: NUMERI E STATISTICHE