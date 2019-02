Serie A Torino, Mazzarri: «Ero sicuro che i gol sarebbero arrivati prima o poi»

TORINO - "Nel secondo tempo siamo stati perfetti, siamo entrati con il piglio della squadra che vuole vincere". Queste le parole del tecnico granata Walter Mazzarri dopo l'importante vittoria sull'Atalanta: "Giocata un'ottima gara contro un avversario forte, l'unico capace di battere la Juventus - prosegue ai microfoni di Sky Sport - loro sono una squadra consolidata e ben allenata. Mi sono arrabbiato per alcune ingenuità commesse nei primi 10', che abbiamo pagato alcune volte. Potevamo sbloccarla già dopo 1' con Falque. Sarei preoccupato se non creassimo occasioni, ero sicuro che i gol sarebbero arrivati prima o poi. Lo dice anche Ancelotti, tanto prima o poi i frutti si raccolgono".

FUTURO - Il calendario dei granata ora sorride. Arriveranno, infatti, tre sfide apparentemente più morbide: "Ora ci aspettano tre esami di maturità. Se siamo cresciuti come spero, dobbiamo dimostrarlo nelle prossime settimane. Sono queste le partite che spostano gli equilibri, quelle davvero importanti. Dobbiamo giocare in un certo modo". Nel pre-partita ha commosso l'omaggio riservato alla memoria di Emiliano Mondonico: "Grande persona, lo conoscevo bene. Manca a tutti, c'è stata grande commozione". La difesa è senz'altro il punto diforza della formazione di Mazzarri: "Sono stanco di sentir parlare solo di difesa. Nel calcio bisogna saper difendere e attaccare, è l'equilibrio che ti fa vincere. Tanti filosofi giocano all'attacco e prendono tanti gol, non so se sono più contenti alla fine. Nonostante alleni da oltre 20 anni, mi viene da ridere quando sento parlare certi tromboni".

TORINO-ATALANTA 2-0: NUMERI E STATISTICHE