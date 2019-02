Torino, Cairo: «Bene con le grandi, ora serve concentrazione. Var? Bisogna migliorare»

MILANO - "Sulla Var mi sono espresso a inizio anno, poi ho anche preferito a un certo punto fare un passo indietro e non continuare a parlare, credo ci sia la volontà da parte della dirigenza arbitrale di sistemare le cose e mettere a punto dei correttivi per migliorare, poi purtroppo errori ce ne sono e questo dispiace": lo dice il presidente del Torino Urbano Cairo commentando il rigore concesso alla Fiorentina contro l'Inter. Poi il presidente granata parla delle ultime prestazione del Torino: "Sicuramente il calendario sarebbe agevole, ma per noi è molto importante sapere che proprio i calendari che sembrano agevoli sono quelli più difficili. Abbiamo fatto bene in queste prime sei partite in cui abbiamo incontrato quattro squadroni come Roma, Inter, Napoli e Atalanta. Adesso però quando incontreremo squadre che hanno meno punti dobbiamo mantenere quel tipo di concentrazione e intensità che ho visto con l'Atalanta. È sempre importante avere grandissima determinazione e non sottovalutare l'avversario, in questo campionato non puoi farlo con nessuno". (ANSA).