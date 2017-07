Calciomercato Torino, Belotti-Cairo: oggi l'incontro verità

BORMIO - C'è molta fibrillazione per l'arrivo di Urbano Cairo. Il presidente, oggi, è atteso a Bormio per assistere alla seconda amichevole stagionale (ore 17 contro l'Olginatese, Serie D, diretta su Torino Channel), salutare gli sponsor in convegno e, soprattutto, parlare con Andrea Belotti. Possibile che lo faccia dopo cena, in una saletta riservata dell’hotel che ospita i granata, davanti ad una tazzina di caffè.

PALLA A CAIRO - La posizione del numero uno granata non è cambiata rispetto a qualche giorno fa: per liberare il Gallo chiede cento milioni dai club stranieri mentre in Italia, almeno per il momento, non intende trattare, a meno che anche un club di serie A (nel caso, il Milan) si presenti con la cifra prevista dalla clausola rescissoria per l’estero. Di questo si parlerà nel faccia a faccia. Che si prospetta sereno, visto che il patron ha smaltito la rabbia per il rifiuto del bomber di posare con la nuova maglia appena presentata. Anche il Gallo sembra sereno. E non risulta che abbia dato ultimatum o chiesto di essere ceduto al Milan. Sa dell'interesse rossonero (lo hanno confermato gli stessi Fassone e Mirabelli) ma sa anche che devono essere le due società, eventualmente, a trovare un accordo, a prescindere dal suo gradimento (questo sì, è fuori di dubbio). Se il discorso è diverso all'estero, dove fa fede la clausola, in Italia decide il Toro. Cioè Cairo. Il Chelsea ha ufficializzato Morata, restano plausibili l’opzione Psg (dove i soldi ci sono) e, appunto, la candidatura del Milan. E qui entra in campo il patron granata che, nell'ultimo periodo, non ha ricevuto proposte ufficiali. Solo chiacchiere che l'hanno pure irritato assai. Cairo, a Belotti, farà presente pure questo.

