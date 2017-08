Calciomercato Torino, Ajeti è un nuovo giocatore del Crotone

TORINO - La trattativa era avviata da giorni e oggi si è concretizzata: Arlind Ajeti si trasferisce dal Torino al Crotone, con la formula del prestito per una stagione con diritto di riscatto. Lo hanno annunciato le due società sui rispettivi siti.

TUTTO SUL CALCIOMERCATO

IL PROFILO - Classe 1993, Ajeti è nato in Svizzera ma ha acquisito la nazionalità albanese. Cresciuto nelle giovanili del Basilea, squadra con cui ha vinto 3 campionati e 1 coppa nazionale, il difensore centrale nelle ultime due stagioni ha giocato in Serie A vestendo le maglie di Frosinone e Torino (20 presenze complessive). Con la nazionale albanese ha disputato gli ultimi Europei in Francia.

TORINO, IL SOGNO È LA COPPIA SIMEONE-BELOTTI